Die Ende 2008 gegründete Rock-Formation THE CUBE aus Sindelfingen/Asperg/Esslingen/Bempflingen hat nach einigen Musikerwechseln zu ihrer heutigen Formation gefunden. Sie spannt sowohl in ihrer Besetzung als auch in ihrem Repertoire den Bogen über mehrere Generationen. Gitarrist und Sänger Pit Bäuerle und Schlagzeuger Helmut Kristmann, die zu den Urgesteinen der Rock Szene im Kreis Böblingen zählen, sind mit Sänger Dario Giudice und Bassist Klaus Muth eine kreative Mischung eingegangen. Wir bedanken uns auch bei unseren früheren Bandmitgliedern, die uns leider aus verschiedenen Gründen verlassen mussten, für die schöne gemeinsame Zeit: Svenja Bramfeld (Vocals), Darrin Maxwell (Vocals, Keys), Charlott Sternitzke (Vocals), Sylvie-Ann Donay (Saxofon), Holger Pallas (Bass), Wilried Dubitzky (Bass). Die Band schreibt und spielt vor allem eigene Nummern. Musikalisch sowohl zwischen alternative und progressive Rock mit Blueseinflüssen gelegen, geht sie auch Nummern an, die zum progressiven Jazzrock zu zählen sind. Die Setliste wird ergänzt mit eigenen Interpretationen von neuen als auch klassischen Rocknummern. In den Texten wird dabei auch gefragt, ob das was wir sehen auch das ist was wir wollen. Glaube ich was man mir erzählt oder benutze ich meine eigenen Augen um zu sehen? Warte ich, bis andere etwas tun, oder mache ich selbst etwas? Wenn ich mir einreden lasse, alle Menschen seien schlecht, dann kann ich gleich einen Pakt mit dem Teufel eingehen ... THE CUBE kommt mit seiner Vielseitigkeit im Rock-, Blues- oder Jazzclub ebenso an wie auf der Party, dem Dance-Floor oder dem Open Air Festival.