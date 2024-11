FOUR IMAGINARY BOYS – Deutschlands gefragteste sowie Europas meistgebuchte The Cure Tribute Band - besteht aus vier Herzblutmusikern, die sich seit 2006 leidenschaftlich dem Gesamtwerk von The Cure widmen und dem Geist der legendären Wave-Götter huldigen.

Spricht man von The Cure, denkt man an die unverwechselbare und unnachahmliche Stimme von Robert Smith. Imitation oder gar Parodie verbieten sich, nur gut, dass es sich beim Frontmann der FOUR IMAGINARY BOYS um einen vokalen Seelenverwandten zu handeln scheint. Dabei geht es den FOUR IMAGINARY BOYS nicht darum, reine Klone ihrer Helden zu sein. Viel wichtiger ist ihnen, mit sphärischen Klängen und Soundflächen, die einzigartige Atmosphäre der Cure-Songs zu erzeugen und auf das Publikum zu übertragen. Somit sind die eigentlichen Stars des Abends die unvergänglichen Songs von The Cure, die Generationen von Gothic/Alternative/Pop-Bands bis heute geprägt haben.

Mit dem deutschlandweit bekannten Musikmagazin Sonic Seducer hatten die FOUR IMAGINARY BOYS letztes Jahr eine Kooperation, in dessen Rahmen eine Tribute-CD anlässlich des Jubiläums zweier The Cure Alben („Pornography“ und „Wish“) aufgenommen wurde, welche an alle Käufer und Abbonenten des Sonic Seducers verteilt worden ist. In dieser Ausgabe sind neben einem Interview auch alle Konzert-Termine veröffentlicht worden.