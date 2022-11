Classic Roxx Tour

Endlich! 2022 wird Billy Andrews aka The Dark Tenor das erste Mal seit zwei Jahren wieder Konzerte in voller Bandbesetzung in ganz Deutschland geben. Schon immer ging es bei The Dark Tenor um die Verschmelzung von großem Rock, hymnischen Popmelodien und wahrer klassischer Musik: Ein Konzept, dass sich erst auf den angesagtesten Bühnen des Landes zu voller Größe entfalten kann: Genau dort gehört seine Musik und die beeindruckende Bühnenshow hin.

Das allein ist also schon Grund genug, mit dem ausgebildeten Tenor und notorischem Überwinder von künstlerischen Grenzen die Musik zu feiern. Doch für alle Fans hält er 2022 eine besondere Überraschung bereit: Die Maske ist zurück! Sein alter Ego, das Phantom lebt und wird sich mit Billy Andrews die Szenen auf der Bühne teilen. Ein Bühnenereignis, welches mit unser aller Zerrissenheit zwischen Schatten und Licht spielt und in einer epochalen Show und gewaltigen Songs ihren Ausdruck findet. Es werden unvergessliche Abende, die den Namen „Classic Roxx“ mehr als verdienen.

The Dark Tenor wird dabei wieder seine besondere Vision einer neuen, faszinierenden Welt der Klassik, eingepasst in die Moderne präsentieren. Angetrieben vom leidenschaftlichen Wunsch, sein Publikum das empfinden zu lassen, was die großen Komponisten sich vor Jahrhunderten vorgestellt haben, als die Originalkompositionen entstanden. Diese alten klassischen Stücke kommen aus einer Zeit, in der das Erlebnis der Musik eine bedeutende Erfahrung war; sie stammen aus einer Welt, in der es noch keine Beschallung an jeder Ecke gab und Konzerte heilig waren. Diesen Anspruch, mit modernen Mitteln die grenzenlose Liebe zu den Originalkompositionen jedem Zuhörer näher zu bringen ist die Aufgabe, die sich Billy Andrews stellt.

Mit seiner aktuellen „Icons Trilogie“ (in denen er sich den Werken von Bach, Beethoven und 2022 auch von Mozart annimmt) beweist er, dass das Verschmelzen der Klassik mit den Mitteln des Pop und Rock seine große Liebe ist.

Bei „CLASSIC ROXX“ wird man die neuen Hits, wie „When Your Roar“ oder „Out Of The Darkness“ das erste Mal endlich in voller Größe live erleben können. Natürlich umrahmt mit Erfolgssongs wie „Ode an die Freude“, „River Flows On The Edge“, „Wild Horses“, „Hurricane“ oder „The Hunger“.

Uns erwartet eine neue, beeindruckende Bühnenshow, die alle Fassetten des Dark Tenor, seine Vergangenheit und die Gegenwart in eine neue Zukunft führen wird. Denn seine Mission als Klassikrebell hat gerade erst begonnen.

