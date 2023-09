Feiere mit Dark Tenor sein neues Album X auf Tour! Nicht nur neue Songs wie Rise, No Sleep oder Paradox und To the Unknown erwarten dich! Auch die großen Dark Tenor Hits wie Ode an die Freude, Wild Horses, The Hunger und selten gespielte Klassiker sind dabei. Es wird eine musikalische Zeitreise durch die Alben der letzten 10 Jahre.