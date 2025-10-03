The Dark Tenor

Mit seiner brandneuen “Symphonic Evolution“-Tour setzt Dark Tenor, auch bekannt als Billy Andrews, neue Maßstäbe in der Musikszene.

Nach dem überwältigenden Tour-Erfolg des vergangenen Jahres, der über 70.000 Musikfans in die Konzertsäle lockte – und einer bevorstehenden Frühjahrstour, die ebenfalls schon nahezu ausverkauft ist - bringt der Künstler im Herbst seine neue Rock meets Klassik Show „Symphonic Evolution“ mit frischen, innovativen Konzepten und neuen Songs auf die Bühne. 37 Städte sind geplant.

Die Tour kreiert eine elektrisierende Mischung aus klassischer Musik und Rock, wobei sie Meisterwerke von Beethoven, Mozart und Bach – die rebellischen Musikikonen ihrer Zeit – in einem neuen Licht präsentiert. Diese musikalische Reise verknüpft beeindruckende klassische Harmonien mit der kraftvollen Dynamik des Rock.

Ein absolutes Highlight der Show ist das weltweit erste 3D-gedruckte Cello, das auf der Bühne zum Einsatz kommt. Dieses futuristische Instrument beeindruckt nicht nur akustisch, sondern auch visuell durch seine leuchtenden Elemente und setzt neue visuelle und klangliche Maßstäbe.

Startenor Billy Andrews, der Musikmacher hinter Dark Tenor, fasziniert das Publikum mit seiner Fähigkeit, unterschiedlichste Musikstile zu einem nahtlosen Erlebnis zu verschmelzen. Seine ausdrucksstarke Stimme und sein charismatisches Auftreten garantieren ein Konzerterlebnis, das man nicht vergisst – und nicht verpassen sollte.

Die “Symphonic Evolution Tour” ist die perfekte Gelegenheit für alle, die live miterleben möchten, wie aufregende Musikfusionshistorie neu geschrieben wird. Dort präsentiert Dark Tenor auch neue Werke aus seinem am 28. März 2025 erscheinenden Studioalbum “Symphony of Light 2“ das Hits wie „Bitter Sweet Kiss“, „Alive“, „You Raise Me Up“ und „Shout“! Mit diesem Werk beweist der Ausnahmekünstler einmal mehr seine bemerkenswerte Vielseitigkeit und das mühelose Wechseln zwischen verschiedenen Musikgenres.