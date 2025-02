Mit großer Vorfreude kündigen The Dead Daisies für März 2025 ihre ersten Europa-Shows des neuen Jahres an. Die auf insgesamt fünf Länder verteilten Konzerte setzen die äußerst erfolgreichen “Light 'Em Up“ Tourneen der Saison 2024 fort und werden von den englischen Retro-Rockern The Treatment begleitet, die für ihre Teilnahme an den UK-Dates der Daisies im vergangenen September großartige Kritiken bekommen haben.

Gitarrist Doug Aldrich ist zu The Dead Daisies zurückgekehrt, er zeigt sich topfit und wildentschlossen, mit seinen Bandkollegen John Corabi, David Lowy, Michael Devin und Tommy Clufetos wieder die Bühnen zu rocken!

„Hallo Leute, ich hoffe euch allen geht es gut, wo immer ihr gerade seid. Die Termine für die Europatour 2025 rücken näher und ich kann es kaum erwarten, wieder für euch zu spielen. Weitere Shows folgen, und egal, wo wir uns sehen, wir werden fantastisch abliefern und garantiert allen Fans einen tollen Abend bescheren. Also nichts wie auf ins Jahr 2025, los geht`s!“ – Doug Aldrich

Die Band arbeitet derzeit an weiteren Gigs für das Jahr 2025, deshalb: Augen auf, die März-Tour ist nur der Auftakt!