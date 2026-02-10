THE DEAR HUNTER | Support: PALE AMBER

THE DEAR HUNTER

The Dear Hunter zählen seit vielen Jahren zu den spannendsten Vertretern des Progressive Rock und Art Rock. Angeführt von Sänger, Multiinstrumentalist und Songwriter Casey Crescenzo verbindet die US-Band anspruchsvolle Kompositionen mit cineastischen Arrangements und einer einzigartigen Mischung aus Rock, Folk, Klassik und orchestralen Elementen.

Mit ihrem aktuellen Album Sunya schlagen The Dear Hunter ein neues Kapitel auf und knüpfen zugleich an die visionäre Klangwelt des Vorgängers Antimai an. Im Rahmen ihrer aktuellen Europa-Tour präsentiert die Band die neuen Songs erstmals live und kombiniert sie mit ausgewählten Klassikern aus ihrem vielschichtigen Katalog – ein Muss für Fans atmosphärischer und konzeptioneller Rockmusik.

PALE AMBER

Die Band vereint Rock, Metal und Alternative zu einem eigenständigen Sound, der sich bewusst gängigen Genregrenzen entzieht. Mit ihrer Debüt-EP „Open Spaces“ bewegt sich die Band zwischen atmosphärischen Klangflächen und riffgetriebenen Passagen. Die Bandmitglieder bringen verschiedenen Einflüsse zusammen und formen daraus einen dichten Progressive-Rock Sound mit komplexen Strukturen. Live überzeugt PALE AMBER mit einer Energie, die sowohl Prog-Fans als auch ein breiteres Rockpublikum anspricht!