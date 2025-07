The DeeJays

Die Gründung der Band geht zurück in das Jahr 1992. Die „Ur“-DeeJays Joachim Bride (Drums), Joachim Linder (Bass/Gesang), Jürgen Maaß (Gitarre/Gesang) und Wolf Dieter Straub (Leadgesang) verstanden sich auf Anhieb nicht nur musikalisch hervorragend.

Was sich letztendlich auch in der Ausstrahlung und dem Sound der Band bei Live-Acts wiederspiegelte. Der Name DeeJays hat keinesfalls etwas mit Konservenmusik zu tun, sondern resultiert aus den Anfangsbuchstaben der Vornamen der Bandmitglieder.

Im Jahr 1995 stieß Matthias Stadter als fünfter Mann mit seinem Keyboard dazu, wurde aber ab 1997 zeitweise von Utz Hoffner vertreten. Ab 1998 kam mit Michael Unser ein Musiker, der mit Keyboard, Gitarre und Gesang eine weitere Bereicherung in die Band brachte. Der Aktionsradius wurde im Lauf der Jahre ständig erweitert. Die Band hatte viele interessante Auftritte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen, unter anderem 1996 als Top-Act beim Open-Air „Rock im Klosterhof“ in Hirschhorn, das vom hessischen Ministerium für Kunst gefördert wurde, 2001 beim Buchener Feriensommer sowie etlichen Auftritten bei der Wieslocher Kneipentour, Stadtfest, und vieles mehr.

Absolute Highlights waren aber 1998 zwei Auftritte als Anheizer der Soul-Legende Temptations (Papa was a Rolling Stone) und 2004 als „Special Guest“ der weltbekannten Manfred Mann´s Earth Band (Mighty Quinn, Blinded by the Light).

Der musikalische Rahmen der DeeJays war von Anfang an weit gespannt. Von Rock´n´Roll und Soul über Country bis Blues und Rock, hauptsächlich Cover-Songs der 1950er bis 1990er Jahre, von Interpreten wie den Beatles, Rolling Stones, CCR, Eric Clapton bis hin zu Bad Company und den Foo Fighters. Die variablen Stimmen im Chorgesang sind neben der ausdrucksstarken Leadstimme und der instrumentellen Zusammensetzung das größte Plus der Band und erlauben es, auch Songs der Eagles und Beach Boysins Programm zu nehmen. Diese stilistische Vielfalt ist einer der wesentlichen Gründe für die große Fangemeinde der Band.

Die Musik der DeeJays ist pur und handgemacht, Gefühl, Spielfreude und Spaß stehen im Vordergrund. Die Band liebt Auftritte in kleinen Clubs mit ansprechender Atmosphäre. Ebenso häufig hört man sie bei Festen, Feiern und sonstigen Anlässen mit Live-Musik, die immer für gute Laune sorgt.