The Denis Makram Experience (presented by HMDK Stuttgart)

Erlebt ein Konzert, das in seiner Intimität und Klangtiefe einzigartig ist. Eine Besetzung, die in dieser Form zum ersten Mal auf der Bühne steht, erschafft mit außergewöhnlicher Instrumentation, Loops und Samples eine faszinierende Klanglandschaft. Feinfühlige, ehrliche Musik lädt ein, sich in besonderen Atmosphären zu verlieren und Momente des Schwebens zu erleben.

Denis Makram, der seit Jahren Live-Performances und die Kunst der Loops perfektioniert, hat in dieser Reduktion seine musikalische Sprache gefunden. In den letzten Jahren verspürte er eine Rückkehr zur Einfachheit und Ehrlichkeit in der Musik, die genau in dieser Klarheit ihre Kraft entfaltet.

Diese besondere Kombination aus Intimität und klanglicher Tiefe, aus Leichtigkeit und minimalistischer Präzision, macht den Abend zu einem unvergleichlichen Erlebnis – Musik, die nicht nur gehört, sondern tief gefühlt wird. Kommt mit auf eine Reise in eine Welt, in der Zeit und Raum scheinbar aufgehoben werden.

Besetzung: Denis Makram (keys, git, voc); Jael Götz (clo, voc); Felix Burrer (sax, b)