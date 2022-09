The Devil and the Almighty Blues

Gegründet in der nördlich des Polarkreises gelegenen norwegischen Stadt Tromsø (und somit fernab von all dem, was Trend oder Zeitgeist sein könnte), versetzt dieses Quintett geneigte Musikkonsumenten seit mehr als zehn Jahren regelrecht in Verzückung, hat inzwischen drei Alben veröffentlicht und ist auf sämtlichen relevanten Festivals sowie auch schon in Stuttgart aufgetreten, wo sie allerorten und durchweg mit ihren ganz und gar unglaublichen Live-Qualitäten begeistern konnten.

Ihr einzigartiger Heavy-Blues-Sound mit Stoner-Rock-Anleihen ist geprägt von großer Liebe zum originalen Delta-Blues: Ihre Musik ist schwer, schleppend und stampfend, dabei gleichzeitig melodiös, aber auch roh – und vor allem ist sie verdammt atmosphärisch! Das ist "Heavy", ohne dabei "Metal" zu sein, und langsam, ohne nach "Doom" zu klingen, das ist Vintage auf eine Art, die nicht Vintage ist, das klingt alles echt und kommt von Herzen, das ist "the real Deal" und wird Fans von CLUTCH oder den frühen DANZIG ebenso in seinen Bann ziehen wie Freunde von ZZ TOP oder den "Blues-Godfathers" HOWLIN' WOLF und MUDDY WATERS.