Das vom Westen/Folk inspirierte Kollektiv "The Devil's Tiny Chains", mit Rune Larsen als Leadsänger und Haupt-Songwriter, veröffentlichte das zweite Album "Goodbye Lucky" Ende April 2017.

Seit der Veröffentlichung von "Goodbye Lucky" hat "The Devil's Tiny Chains" mehr als 40 Konzerte in Dänemark, Holland und Deutschland gegeben. Das Reeperbahn Festival 2017 in Molotow/Hamburg war einer der Höhepunkte.

"Goodbye Lucky" wurde auf Vinyl in digitaler Zusammenarbeit mit der kleinen niederländischen Firma Minstrel Music veröffentlicht.