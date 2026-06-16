The Divine Teasers DRAG REVUE

Schrill. Bunt. Sexy. Grandios.

Mach dich bereit für eine Nacht voller Glanz, Glamour und grenzenloser Unterhaltung!

Die Divine Teasers DRAG REVUE entfesselt ein glitzerndes Spektakel aus Drag, Tanz, Live-Gesang und Travestie-Kunst - laut, wild, funkelnd und absolut unvergesslich! Erlebe glamouröse Queens, sinnliche Boys und eine Explosion aus Farben, Emotionen und

purer Lebensfreude. Jeder Auftritt ist ein Statement, jeder Moment pure Magie - gefeiert mit Stil, Leidenschaft und einer ordentlichen Portion Selbstironie.

Mit dabei:

Swanee Feels – Die Travestie-Legende aus Köln, charmant, witzig und einfach ikonisch.

Mimi Marcia – Die Power-Queen mit Herz, Humor und „Simply the Best“-Energie.

Lana Delicious – Comedy, Charme & ein Hauch herrlich verrückter Extravaganz.

Conchita 4711 – Das berühmteste Conchita-Wurst-Double der Welt – stark, glamourös, grenzenlos.

Samantha Drag de Luxo – Brazilian Power & Glamour, pure Leidenschaft auf der Bühne.

und weitere

Ob du Drag schon liebst oder das erste Mal eintauchst - hier wird gefeiert, getanzt und gelacht, bis die High Heels glühen.

Also schnapp dir deine Crew und lass dich von den Divine Teasers verführen!