The Divine Teasers Ladies Night präsentiert: Heiße Kerle, die größten Hits der 40er bis in die heutige Zeit und eine gehörige Portion Comedy!

Reeperbahn meets Stuttgart!

Nach der Erfolgreichen Tour 2019, gastieren The Divine Teasers auch in 2022 mit neuem Programm im Friedrichsbau Varieté. Nicht einfach nur Manstrip… Burlesque, Tanz, live Gesang und viel Comedy machen diesen Abend aus. Auf einer amüsant erotischen Zeitreise erleben Sie in der Ladies Night eine einzigartige Revue der besonderen Art und genießen von Charleston über Swing bis Rock einen Abend der Extraklasse!

So ein rasanter Damenabend hat natürlich auch eine exklusive Gastgeberin! Die großartige, einzigartige Madame PoufPouf bittet auch dieses Jahr abermals wieder Ihre Freundinnen aus Stuttgart und Umland ins Friedrichsbau Varieté um in aller Würde und Wildheit wieder einen richtig schönen Mädelsabend zu verbringen. Wie gewohnt darf sich auf wieder auf kokettes Ausziehen, erotische Tanzeinlagen, reizende Hüftschwünge oder einfach einen klassischen, schönen Strip gefreut werden, denn die Männer auf der Bühne wissen ziemlich genau, womit sie die Freundinnen der Madame begeistern können. Da Madame PoufPouf immer auf der Suche nach Mister Right ist, sind Herren an diesem Abend natürlich auch sehr willkommen.