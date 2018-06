× Erweitern The Divine Teasers

Erleben Sie bei der The Divine Teasers Ladies Night frivole Kerle und kokette Comedy – eine einzigartige Revue der besonderen Art, stilvoll untermalt von Charleston, Swing und Rockmusik.

Von 2012 bis 2015 betörten The Divine Teasers im berühmten Schmidt Theater aufHamburgs Reeperbahn, bevor sie im April 2015 auf ihrer Tournee deutschlandweit dieStimmung zum Kochen brachten. Seitdem gastieren sie in den schönsten SpielstättenDeutschlands. Keine Frage also, dass sie auch im Friedrichsbau Varieté für Spaß undVerzückung sorgen möchten! Vom 18.07 – 22.07.2018 erwarten Sie unvergessliche Abendevoller Humor und Sinnlichkeit, denn bei der Ladies Night begeistern die Männer nicht nur mit

durchtrainierten Körpern und geschmeidigen Bewegungen, sondern auch mit Witz, Charmeund Talent: Die Kunst des Burlesque, Tanz, Live-Gesang und Comedy machen diesenAbend zu einem einmaligen Erlebnis voller Witz, Charme und Sinnlichkeit!

Als Gastgeberin führt die „Madame PoufPouf“ charmant, eloquent und frech durch die Show undlädt dazu ein, in aller Würde und Wildheit einen ausgelassenen Mädelsabend zu verbringen– Natürlich mit allem was dazu gehört inklusive Prosecco und knackigen Kehrseiten! Frei

nach dem Motto: „Nicht kleckern … KLOTZEN“ hat sie für diesen besonderen Abend diebesten Zuckerstücke und Paradebeispiele der männlichen Bühnenwelt eingeladen, die siewährend der letzten Jahre auf den großen Bühnen der Welt getroffen hat.

Kokettes Ausziehen, erotische Tanzeinlagen, reizende Hüftschwünge oder einfach einenklassischen, schönen Strip – die Männer auf der Bühne wissen genau, womit sie fürStimmung sorgen! Dabei sind natürlich auch männliche Zuschauer, die stark genug für soviel Frauenpower im Publikum und so viel Männerpower auf der Bühne sind, ausdrücklich

und von Herzen eingeladen!

Seien Sie dabei wenn es heißt: Hereinspaziert Matrosen, Ladies und Gentlemen undwillkommen bei der The Divine Teasers Ladies Night!

