The Dutts / The Haermorrhoids

THE DUTTS beehren uns am 12.07. zusammen mit THE HAERMORRHOIDS in der wunderbaren EMMA23.Die Hamburger "Dark Hardcoregaragepunker" sind gerade auf Europatour und durchqueren auf eben jener den idyllischen Kurort Heilbronn. Macht euch auf keinen Fall auf sanfte Klänge, Champagner und Kaviar gefasst. Dresscode gibt es auch nicht. Wenn ihr noch Fragen habt spart sie euch. Erscheint zahlreich. Trink viel Bier.