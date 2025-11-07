The Dynamite Daze - strange alternative rhythm’n’blues

Lets try a little sin on meskalin.

The Dynamite Daze – vier Borderliner, die auszogen, um die Grenzen des Blues zu verschieben. Wenns weiter nichts ist.

Sicher kann es auch mal den Unmut der Bluespolizei nach sich ziehen, wenn The Dynamite Daze die Pfade der Tradition in Richtung Wahnsinn verlassen, aber die 4 Herren wissen natürlich wo sie herkommen. Nämlich aus den bluesgetränkten 70ern des letzten Jahrhunderts, ausgestattet mit ausreichend Erfahrung aus ihrer Zusammenarbeit mit Originalen und Legenden der Roots Musik.

Kurz, die Band ist ein Schmelztiegel von Talent und Einflüssen. Das Ergebnis ist Post-Rockin Blues, unforgiven The Dynamite Daze. Endlich auch wieder im Club Bastion!