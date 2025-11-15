Gegründet 2010 von Gitarrist Martin Czemmel und Sänger Diddy Metzger, haben sich The Dynamite Daze zu einer der spannendsten Bluesrock-Bands im deutschsprachigen Raum entwickelt – vier Alben, zahlreiche Preise und ausverkaufte Clubs sprechen für sich.

Angeführt von dem charismatischen Diddy Metzger – über 20 Jahre Harpspieler bei Louisiana Red und auf Tour mit Größen wie Angela Brown oder Jim Kahr – entfaltet die Band einen mitreißenden Sound jenseits aller Klischees.

Zur Seite stehen ihm:

Rolf Schaude (Drums) – bekannt aus Bands wie Guru Guru und The Big Roll Band

Martin Hofpower (Bass) – tourte u. a. mit Udo Lindenberg und Dr. Mablues

Martin Czemmel (Gitarre) – GIT-Studium in L.A., spielte mit Luther Allison und Maisha Grant

Dynamite Daze liefern einen explosiven Mix aus Psychedelic, Blues und Post-Rock – roh, unkonventionell und absolut mitreißend.

Mehr Infos unter: www.dynamitedaze.com