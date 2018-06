× Erweitern The Eagle Trail

6 außergewöhnliche Musiker, sowie ein Saxofonist als Gastmusiker aus dem Raum München stellen eine 150-minütige Show auf die Beine mit allen großen Welthits der legendären kalifornischen Rockgruppe Eagles. Die Besonderheit dabei: THE EAGLE TRAIL spielen ein Repertoire aus allen 4 Dekaden der Eagles, wie auch zahlreiche Solohits der Bandmitglieder detailgetreu in Originaltonart und -instrumentierung, um größtmögliche Authentizität zu gewährleisten. Die Musiker überzeugen durch stilechte Präsentation und große Spielfreude.

Nach dem unerwartet frühen Tod des Eagles-Gründungsmitglieds GLENN FREY Anfang 2016 erweiterten THE EAGLE TRAIL ihr Repertoire konsequent um einige der größten Hits aus GLENN FREYS Solokarriere, wie „The Heat Is On“ (Beverly Hills Cop), „Smuggler’s Blues“ (Miami Vice) und viele mehr. Stilgemäß unterstützt durch einen großartigen Saxofonisten lassen wir die Klassiker im authentischen 80er-Jahre-Gewand wieder aufleben. THE EAGLE TRAIL sind bereits auf zahlreichen Festivals in Süddeutschland und im angrenzenden Ausland (u.a. TollWood, Sinnflut Festival, Kufstein Unlimited uvm.) aufgetreten.