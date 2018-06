„The Edge“ - U2 Tribute Band

× Erweitern The edge

Kirchheimer Musiknacht in der Bastion.

Die 2013 gegründete Band „The Edge“ hat sich zum Ziel gesetzt die Lebendigkeit, Energie und musikalische Variation der Musik der irischen Rockband U2 live auf die Bühnen zu bringen.Joti Pechlivanos (git., voc.), Ralph Ross (keyb.), Jörg Fischer (bs., voc.) und Stefan Dieterich (dr.) bewegen sich klanglich dabei so nahe am Original, dass man glatt meinen könnte, U2 persönlich stünde vor einem.Frank Starzmann (voc.), der die Gesangslines von Bono mit der Muttermilch aufgenommen zu haben scheint, setzt dem Ganzen mit seiner unverwechselbaren Stimme das I-Tüpfelchen auf.Hier wird jede Note im Sinne des Originals mit völliger Hingabe zelebriert. Von den delaybetonten Gitarrenklängen, dem warmen Bass, dem Bass Pedal Sound aus den 80ern, dem typischen CP-80 Pianosound von The Edge bis hin zu den authentischen Rhythmen.Die Soundillusion ist perfekt!Die fünf Musiker scheinen sich gesucht und gefunden zu haben. Seit dem Debut-Konzert im Juli 2013 begeistern THE EDGE ihr Publikum und sind ständig dabei neue Ideen in ihre Live-Show einfließen zu lassen.Von den bekannten Klassikern wie „Sunday, Bloody Sunday“, „With Or Without You“, „Still Haven´t Found“, „Pride“ oder „One“ bis hin zu aktuellen Songs wie „Every Breaking Wave“: THE EDGE lassen in ihrer 2,5-stündigen Performance keinen Hit aus und überraschen den noch nicht eingefleischten U2-Fan mit einer erstaunlich breitbandigen Musik aus der Schaffenszeit von U2 seit Mitte der Siebziger bis heute.