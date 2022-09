Im November 2019 rissen Nils Strassburg & The Roll Agents im Musical "Elvis, Comeback!" das Fellbacher Theaterpublikum zu Begeisterungsstürmen hin. Nun sind der "beste Elvis-Interpret Deutschlands" und seine Band erneut in der Schwabenlandhalle zu Gast und präsentieren ihre gefeierte Konzert-Show "The ELVIS Xperience" – eine Hommage an das große Vorbild, die authentischer und bewegender nicht sein könnte.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 2, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058, sowie bei easyticket, Telefon 0711 255 55 55, www.easyticket.de.