The End: Das Buch vom Tod

Lesung mit Eric Wrede, Autor und Inhaber von 'Lebensnah Bestattungen'. Wie kommt man vom Plattenteller über das Managerbüro zum Eichensarg? Warum trägt dieser Mann Schiebermütze, Tattoos und Cordanzug statt rahmenloser Brille, Igelschnitt und Pelerine? Was bewegt einen Menschen dazu, mit 30 Jahren und einer erfolgreichen Karriere noch einmal alles über Bord zu werfen, um Fremde auf dem schweren Weg der Trauer zu begleiten? Für die Hinterbliebenen ist er der erste Ansprechpartner und begleitet sie über den gesamten Prozess der Abschiednahmen, vom ersten Anruf bis zum abschließenden Gespräch, das mehrere Wochen nach der Beisetzung stattfindet. Eine stimmige Zeremonie kann Abschied und Trauer erträglicher machen und sogar zu einem wunderschönen Fest werden. Wrede erzählt viele solcher Beispiele, aber er gesteht auch, welche Regeln er brechen musste, um trauernden Angehörigen Herzenswünsche zu erfüllen, die in unserem System nicht erlaubt sind. Es bleibt zu hoffen, dass sein Buch 'The end' Schule macht und dadurch diese neue Bestattungskultur weiterwächst. Die Antworten auf alle diese Fragen verstecken sich in der Biographie von Eric Wrede, 36, Bestatter aus Berlin.