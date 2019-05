The Erlkings

Schuberts Lieder ins Englische übersetzen und sie in bester Singer-Songwriter-Manier präsentieren als wären es Country- oder Popsongs – darf man das? Ja man darf, solange dies mit so viel Liebe und Ehrfurcht vor dem Original geschieht wie bei Bryan Benner und den »Erlkings«.

Der Sänger, Gitarrist und Wahl-Wiener Bryan Benner stammt aus Orlando/Florida. Englisch ist also seine Muttersprache, und da er – obwohl er hervorragend Deutsch spricht – eine ganz unmittelbare Beziehung zu Schuberts Liedern haben wollte ohne die trennende Wand einer anderen Sprache, war die logische Konsequenz für ihn, die deutschen Texte in seine Sprache zu übersetzen. Die Liebe zu Schubert und dessen großartiger Musik ist hierbei stets Motivation und Triebfeder – und das ist bei jedem einzelnen »Song«, den die »Erlkings« präsentieren, deutlich zu spüren. Für ihren ersten Stuttgarter Auftritt wagen sie sich nun auch erstmals an die Lieder von Hugo Wolf. Wir freuen uns auf einen etwas anderen Liederabend, der die Ohren für neue Sicht- und Hörweisen öffnet!