THE EX (NL)

Terrie Hessels – Gitarre

Arnold De Boer – Gesang, Gitarre

Andy Moor – Gitarre

Katherina Bornefeld (ursprünglich aus Schorndorf!) – Schlagzeug, Gesang

Die abenteuerlustige, innovative niederländische Band The Ex besteht in diesem Jahr 45 Jahre und ist noch immer auf der Höhe der Zeit. Neue Projekte, neue Songs und neue Abenteuer.

Seit sie 1979 zu spielen begannen, haben sich The Ex jeder Kategorisierung widersetzt. Entstanden aus der Punkexplosion, als alles möglich war, hat sich die Band die Neugierde und Leidenschaft für ihre Musik bewahrt. Mit Gitarren, Bass, Schlagzeug und Stimme als Ausgangspunkt haben The Ex bis heute musikalisch unentdeckte Gebiete erforscht.

Bereits in den frühen 1980er Jahren kam es zur Zusammenarbeit mit Jazzmusikern und einer irakisch-kurdischen Band. In den 90er Jahren fand die Gruppe eine Vielzahl von Partnern mit unterschiedlichem musikalischem und außermusikalischem Hintergrund wie Kamagurka, Tom Cora, Sonic Youth, Han Bennink, Jan Mulder und Shellac. Im Jahr 2002 nahm The Ex einen regen musikalischen Austausch mit Äthiopien auf, organisierte dort zahlreiche Projekte und lud mehrere äthiopische Musiker nach Europa ein. Am auffälligsten war die Zusammenarbeit mit dem legendären Saxophonisten Getatchew Mekuria, die schließlich zu zwei CD-Aufnahmen und mehr als hundert Konzerten führte.

Die Band begann auch, die „Ex Festivals“ zu organisieren, zu denen sie ihre Lieblingsmusiker einlud. Eine Mischung aus Jazz-Improvisatoren, Musikern aus der ganzen Welt und lokalen Schätzen, die sie auf ihrer Tournee kennengelernt haben. In den letzten Jahren kam es zur Zusammenarbeit mit Brass Unbound (Wolter Wierbos, Mats Gustafsson, Ken Vandermark und Roy Paci), Circus Debre Berhan und Fendika, beide aus Äthiopien, und vielen, vielen anderen.

Nach all diesen Jahren, mehr als 28 Alben und mehr als 2000 Konzerten arbeitet die Band immer noch so, wie sie angefangen hat, völlig unabhängig von Plattenfirmen, Managern oder Roadies. Aufgrund dieser „Do-it-yourself“-Arbeitsethik ist The Ex immer noch ein großes Vorbild für andere zukunftsorientierte Bands und Musiker.

„Ein Vogel zu bleiben, unabhängig zu bleiben, frei zu bleiben, wenn man so will, vier Jahrzehnte lang, das erfordert Können und noch etwas anderes, etwas wie Herz.“ Musikjournalist John Corbett über The Ex