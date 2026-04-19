Punk-Rock mit Haltung und Humor.

Die Band nennt sich „The Extreme Average“ – doch der Durchschnitt ist bei dieser Band höchstens der Name.

Die drei jungen Musiker aus Nürtingen kombinieren ehrliche Rockmusik mit Elementen aus Alternative und Post-Punk, mal treibend und energiegeladen, mal melancholisch und nachdenklich.

Seit ihrer Gründung 2022 spielen sich The Extreme Average quer durch Jugendhäuser, Kneipenbühnen und kleine Festivals – immer mit einem Augenzwinkern und dem Anspruch, mehr zu sein als nur Background-Musik. Nun rocken sie das erste Mal unsere Bühne im Innenhof.