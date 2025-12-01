The Fab Four – Best-of-Beatles & Sixties/Seventies

Heuer feiern unsere „heimischen Beatles“ TheFabFour“ ihr 30-jähriges Jubiläum und geben ihr traditionelles „Best-of-Beatles&Sixties/Seventies“- Konzert an ihrem Ursprungsort, den Ansbacher Kammerspielen am 2. Weihnachtsfeiertag.

Gewidmet wird dieses Konzert auch ihrem „George“, Bodo Lehmann, der von Anfang an dabei war und leider dieses Jahr von uns gehen musste. Unvergessen bleiben die vielen Auftritte, u.a. in Liverpool, wo sich die „fränkischen Beatles“ erfolgreich einem internationalen Publikum präsentieren konnten. Auch Bodo`s Wunsch war es, dass die Band ihren Weg fortsetzt, weiterhin ihr Bestes gibt und einen würdigen Nachfolger findet. Diesen werden sie beim heurigen Weihnachtskonzert präsentieren und nicht zuletzt auch ihm diesen Wunsch erfüllen. Come together – right now!