THE FAB SOUTH - Touched by Soul

THE FAB SOUTH nehmen dich mit auf eine Reise durch jene Jahrzehnte, in denen großartige Musik entstand, die 60er und 70er Jahre.

Oft geboren aus dem tiefen Schmerz und Leid der geschundenen, farbigen amerikanischen Bevölkerung. Aber auch die Lust auf Freude, Liebe und Leben fand ihren Ausdruck in tollen Songs.Stilvoll und unterhaltsam präsentieren THE FAB SOUTH Perlen aus Blues, Jazz, Soul und Funk.

THE FAB SOUTH sind:

Joachim Bork –drum, vocals

Sylvia Donnay –sax

Roland Engler –bass, vocals

Frank Krämer –guitar, vocals

Helmut Nothum –keyboards, vocals