The Fabulous South Tunes

Die 5 Musikenthusiasten aus dem Raum Stuttgart begeistern ihr Publikum.

Die FABs interpretieren Songs aus unterschiedlichen Genres in ihrem ganz eigenen Stil. Ob Soul, Funk, Blues, Jazz oder Rock, die Stücke werde mit viel Feingefühl arrangiert und präsentiert, so dass sich das Publikum zurücklehnen und genießen oder aufstehen und mittanzen kann. Man spürt bei jedem Ton die langjährige Spielerfahrung und Spielfreude der fünf Musiker, die jedes Stück zum grooven bringen.

Mit Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keyboard, Saxofon und 3-fach besetztem Gesang bieten sie ein abwechslungreiches Programm.

Joachim Borg am Schlagzeug und Roland Engler am Bass liefern die Basis. Claus-Peter Schulz (Gitarre) und Raimund Wolf (Keyboard) sorgen für die Harmonien und tollen Solis. Sylvie-Ann Donay übernimmt am Saxofon das Gebläse. Und ganz oben drauf geben Roland, Peter und Joachim der Band mit ihrem Gesang die ganz spezielle Ausstrahlung.