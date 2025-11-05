Wer sind diese Wesen im Wald? Woher kommen sie und warum sind sie so gut drauf? Mit The Fairy-Queen liefert Henry Purcell den musikalischen Soundtrack für einen Sommernachtstraum der etwas anderen Art. Olivia Hyunsin Kim schickt mit ihrem Team eine Gruppe junger Menschen in einen queeren Nachtwald voller Fragen, in dem gemeinsam Liebe, Lust und Flirt in all ihren Facetten erforscht werden. Eine farbenfrohe Feier der Maskierung, des Begehrens und manchmal auch des Liebeskummers – doch es gibt ein Happy End, an dem alle alle heiraten dürfen. Also, let‘s celebrate!

Musiktheater nach Henry Purcell