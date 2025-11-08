The Fairy-Queen

Opernhaus Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart

Wer sind diese Wesen im Wald? Woher kommen sie und warum sind sie so gut drauf? Mit The Fairy-Queen liefert Henry Purcell den musikalischen Soundtrack für einen Sommernachtstraum der etwas anderen Art. Olivia Hyunsin Kim schickt mit ihrem Team eine Gruppe junger Menschen in einen queeren Nachtwald voller Fragen, in dem gemeinsam Liebe, Lust und Flirt in all ihren Facetten erforscht werden. Eine farbenfrohe Feier der Maskierung, des Begehrens und manchmal auch des Liebeskummers – doch es gibt ein Happy End, an dem alle alle heiraten dürfen. Also, let‘s celebrate!

Musiktheater nach Henry Purcell

Info

Opernhaus Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Theater & Bühne
Google Kalender - The Fairy-Queen - 2025-11-08 19:00:00 Google Yahoo Kalender - The Fairy-Queen - 2025-11-08 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - The Fairy-Queen - 2025-11-08 19:00:00 Outlook iCalendar - The Fairy-Queen - 2025-11-08 19:00:00 ical

Tags