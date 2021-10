Tübingen überrascht erneut:

Die raue Stadt am Ufer des Rio Neckar, eine Art Amarillo Schwabens, hat schon viele harte Männer hervorgebracht.

Die Männer von The Fameless Four sind klassische Vertreter dieser Sorte, mit Muskeln, hart wie Stahl und Füssen, die nicht in Wollsocken und Sandalen stecken, sondern in unzerstörbaren Stiefeln.

Erbarmungslos kämpfen sie für das Gute.

Dennoch wird ihnen ein weiches Herz und der Hang zur Sentimentalität nachgesagt.

Rudie Blazer (Guitar, Vocal), Norbert Dengler (Pedal Steel, Guitar, Vocal), Jürgen Biller (Bass, Banjo) sind seit vielen Jahren europaweit in Sachen Country, Bluegrass und Country Swing unterwegs.

Sie haben Frank Stoeger, den Schlagzeuger bei Dieter Thomas Kuhn, unter ihre Fittiche genommen, damit er auf dem staubigen Weg der Prärie, seine lang gehegte Leidenschaft zum Country ausleben kann.

Die vier Musiker nehmen das Publikum mit auf einen Trip durch den Nordamerikanischen Kontinent auf den Spuren von Johnny Cash, Hank Williams, Willie Nelson, Kris Kristofferson und vielen mehr, reiten aber auch unter Palmen an den strahlend weißen Stränden der Karibik und planschen mitunter im seichteren Gewässer der Popularmusik. Ein erfreuliches Ensemble!

Speisen bis 23 Uhr möglich!

Reservierung unter: fbi-diner.de

oder 07472-26298