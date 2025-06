The Fans Strike Back Exhibition

Ein galaktisches Ereignis macht Halt in der Landeshauptstadt:

Ein galaktisches Ereignis macht Halt in der Landeshauptstadt: The Fans Strike Back® – die weltweit größte STAR WARS Fan-Ausstellung kommt aufgrund der überwältigenden Nachfrage und des großen können sich STAR WARS Fans aller Generationen auf ein galaktisches Erlebnis der Extraklasse freuen. Nach triumphalen Stationen in Metropolen wie New York, Las Vegas, London, Wien und zuletzt Frankfurt, zieht die einzigartige Ausstellung nun weiter nach Stuttgart und bringt die Macht direkt in die baden-württembergische Hauptstadt. Die von Fans kuratierte Ausstellung ist weit mehr als eine Sammlung von Erinnerungsstücken – sie ist eine leidenschaftliche Hommage an über 40 Jahre STAR WARS Fankultur. Über 1.000 Exponate – darunter lebensgroße Figuren, mehr als 50 beeindruckende Skulpturen, Kostüme, Poster, Fotografien und seltene Sammlerstücke – lassen das Herz eines jeden Fans höherschlagen. Neben der Ausstellung der Exponate erwartet Besucherinnen und Besucher ein interaktives Erlebnis: Mit spektakulären Fotomotiven und einer immersiven Virtual-Reality-Experience wird die Welt der ikonischen Saga auf einzigartige Weise lebendig. The Fans Strike Back® ist ein unvergessliches Erlebnis für alle Altersgruppen – ein Fest für die Sinne, das die Magie und das kulturelle Erbe der STAR WARS Saga hautnah erlebbar macht.

Stuttgart, mach dich bereit – die Macht ist mit dir!