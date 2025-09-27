The Fire Fingers – New & Old Soul Classics

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

An diesem Abend tischen die Fire Fingers wieder besonders viel Groove und gute Laune auf. Freuen Sie sich auf bekannte und neue Stücke Repertoire! Die Band um den Stuttgarter Schlagzeuger Christian Walther hat frische Arrangements und neue Stücke im Gepäck und sorgt auch diesmal wieder für nötige Portion Soul. Wir präsentieren Soul- und RnB-Musik der 1960ger bis in die 2000er Jahre. Genießen Sie diese Musik und tanzen oder singen Sie gerne mit!

Cemre Yilmaz - Gesang

Bastian Brugger - Sax/Flöte

Philipp Mattes - Trompete

Tilman Schaal - Posaune

Fabian Meyer - Klavier

Frank Rapke - E-Gitarre

Christoph Dangelmaier - E-Bass

Christian Walther - Schlagzeug

