The Fire Fingers

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

Die FIRE FINGERS haben sich voll und ganz dem Soul und Funk verschrieben. Moderne Interpretationen und viel Raum für Improvisation sorgen für einen tanzbaren, lebendigen und groovigen Ausflug in die 60er, 70er und 80er Jahre.

Eine energiegeladene Rhythmusgruppe macht den ausdrucksstarken Sänger*innen und einer funky Hornsection ordentlich Feuer unter dem Hintern. Mit einer unglaublichen Energie und Lebensfreude werden Songs von Aretha Franklin, Billy Preston, Stevie Wonder, Michael Jackson und anderen Soul-Größen interpretiert.

Cemre Yilmaz - Gesang

Bastian Brugger - Sax/Flöte

Tilman Schaal - Posaune

Hartmut Zeller - Keys

Frank Rapke - Gitarre

Christoph Dangelmaier - Bass

Christian Walther - Schlagzeug/Leitung

Info

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Konzerte & Live-Musik
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