An Evening with cool Guys & hot Girls

Auch 2026 präsentiert diese Show mit neuem internationalen Cast ausgesuchte Künstlerinnen aus verschiedenen Ländern und verbindet Sinnlichkeit mit Anspruch und artistischen Höchstleistungen.

Deutschlands erfolgreichste Burlesque-Revue, THE FIREBIRDS BURLESQUE SHIOW, mit dem exklusiven Burlesquestar ATHENA BEAVUOIR aus Großbritanien, der bezaubernden MISS CANDICE aus den USA und die italienische Stil-Ikone RITA LYNCH. Verstärkt werden die Burlesquedamen durch die artistischen Höchstleistungen von VIVIAN SPIRAL aus den USA und KATRINA ASFARDI aus Lettand.

Diese wahrhaft reizenden, sündigen Damen treffen auf Deutschlands heißeste Rock’n’Roll-Formation THE FIREBIRDS. Zusammen mit der australischen Ausnahmesängerin und Publikumsliebling KIKI De VILLE bieten sie musikalisch zeitlos gutes Entertainment aus Klassikern der 50s & 60s, charmanten A-Cappella-Einlagen und jazzigen Momenten.

THE FIREBIRDS BURLESQUE SHOW führt auch im Jahr 2026 fort, was in der Vergangenheit nicht nur mit großer Begeisterung aufgenommen wurde, sondern das Event in über 200 Aufführungen zum größten und erfolgreichsten seiner Art in Deutschland gemacht hat! … das Show-Higligh...auf Tour 2026!