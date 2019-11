The Floyd Sound

So werden Erinnerungen an die Tage wach, als die Musikstücke noch kraftvoll, melodiös und zum Eintauchen lang sein durften. Was heute kein Radiosender mehr in voller Länge spielt – hier ist es live zu erleben. Und spätestens beim 26-Minuten-Epos “Echoes” versprüht die Band dann LSD mit Noten.

Das Publikum hört handverlesene Songs aus den 70'ern und traumhaft schönen Eigenkompositionen. Und spätestens beim 26-Minuten-Epos "Echoes" versprühen Anthropica dann LSD mit Noten. Im Psychedelic Rock, Spielart der Rockmusik werden durch Improvisation sphärische Klangbilder kreiert.