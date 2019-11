Bilderreise nach South-Georgia, Antarktis

Besinnlicher Gleis1-Vorweihnachtsabend in Zeiten der Klimakrise mit Dias des preisgekrönten Ausnahmefotografen aus Hall: „Südgeorgien (englisch South Georgia) gehört politisch zum britischen Überseegebiet Südgeorgien und die Südliche Sandwichinseln. Die Hauptinsel Südgeorgien ist rund 160 Kilometer lang und bis zu 30 Kilometer breit. Das Tierparadies Südgeorgien ist die Heimat einiger der größten Konzentrationen von Wildtieren der Welt. Mit seiner fesselnden Geschichte und den schroff schönen Landschaften voller gewaltiger Gletscher und hochragenden Bergen, zählt die abgelegene Inselgruppe für viele Polarbegeisterte als Juwel der Antarktischen Regionen.Das abgelegene Südgeorgien liegt rund 800 Meilen südöstlich der Falklandinseln im Südlichen Ozean und ist ausschließlich auf dem Seeweg erreichbar. Meine zweite Reise in diese subantarktische Region unternahm ich im November 2018 mit dem Expeditionsschiff MS Akademik Sergey Vavilov. Im November ist in der Subantarktis Frühling. Die Tierwelt ist sehr aktiv. Seeelefanten kommen zur Paarungszeit zusammen. Die faszinierenden Tiere bevölkern die Strände dicht an dicht - im Hintergrund riesigen Kolonien der Königspinguine.