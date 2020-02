“The Floyd Sound” – das steht für ein musikalisches Erlebnis der ganz besonderen Art. Eine Zeitreise durch 50 Jahre Pink Floyd Geschichte.

So werden Erinnerungen an die Tage wach, als die Musikstücke noch kraftvoll, melodiös und zum Eintauchen lang sein durften. Was heute kein Radiosender mehr in voller Länge spielt – hier ist es live zu erleben. Und spätestens beim 26-Minuten-Epos “Echoes” versprüht die Band dann LSD mit Noten