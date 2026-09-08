The Fluteman Show

Wer hätte sich vorstellen können, „Genie“ und „Blockflöte“ in einem Satz zu erwähnen? Flötenmeister Gabor Vosteen verzaubert in den größten Häusern wie der Elbphilharmonie sein Publikum.

Erlebt den grandiosen Virtuosen auf der Blockflöte, der zudem noch unglaublich lustig ist! Mit unzähligen Plastikflöten, einer rockigen E-Flöte, der einzigen Leopardenbassflöte der Welt und frechen Flötenideen verwandelt er das Spiel auf einem der simpelsten Instrumente der Welt in eine fantastische One-Man-Show.