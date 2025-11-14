The Franz Mayer Experience

Der Schwoissfuass - und Grachmusikoff-Sänger Alex Köberlein hat eine neue Band und diese eine Mission: Welthits wieder im schwäbischen Original!

Man hat es immer geahnt, immer schon gewusst. Die meisten großen Hits der Popgeschichte sind geklaut. Schnöde abgekupfert von ursprünglich schwäbischen Songs aus dem letzten Jahrhundert. Vor allem amerikanische und englische Besatzungssoldaten nahmen mit was sie konnten. So entstanden Welthits wie „Rebe! yell", ,,Locomotive Breath" oder „Baker Street", während die Original Musik aus dem schwäbischen Untergrund fast in Vergessenheit geriet.

Was aber dann als coole, fast surrealistisch anmutende englischsprachige Poplyrik gerühmt wurde, ist in Wahrheit nur schlechte Übersetzung des schwäbischen Originals. So wurde aus der klaren Aussage „Dein Vaddr war n harda Hond" das eher betuliche „Papa was a Rolling Stone" (Papi war ein rollender Stein). Das soll nun gerade gerückt werden.