The Fugitives – „Trench Songs“

Nun sind die Fugitives bereits mit ihrem 5. Album unterwegs: „Trench Songs“.

Sein Vorgänger „The Pro-mise of Strangers“ war für den Canadian Folk- und den Western Canadian Music-Award nominiert und wurde vom Preis der Deutschen Schallplattenkritik 2019 als bestes Folk-Album ausgezeichnet. Das von den Songwritern Adrian Glynn und Brendan McLeod angeführte Folk-Kollektiv, verstärkt durch den Ban-jo-Spieler Chris Suen und die Violinistin Carly Frey, tourte mehrfach ausgiebig durch Kanada, Großbritan-nien und Westeuropa. Mit unvergesslichen Shows, übersprudelnd von komplexen Harmonien, mitrei-ßendem Storytelling und musikalisch erstklassigem Handwerk, haben sie sich in den vergangenen 12 Jah-ren einen Ruf als fantastische Live-Band erarbeitet. The Fugitives traten bei den größten Folk Festivals Kanadas auf, waren Headliner vieler Americana Festivals in Übersee und spielten 2019 eine ausverkaufte Tour durch Deutschland. Kanadas nationaler Radiosender CBC meint: „This show is simply brilliant“.