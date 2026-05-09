Nur wenige Genres haben die Kraft, so verlässlich für Gänsehautmomente zu sorgen, wie ausufernder Indie-Folk. Die Schweizer Band The Gardener & The Tree bedient das Genre seit ihrer Gründung im Jahr 2013 mit größter Hingabe und sorgt besonders auf der Live-Bühne seit über zehn Jahren für hochemotionale Momente.

Angefangen hat alles mit den beiden Freunden Manuel Felder (Gesang) und Patrik Muggli (ehemaliger Gitarrist), die sich im Auto gegenseitig ihre amateurhaften Aufnahmen vorgespielt und daraufhin kurzerhand beschlossen haben, es gemeinsam mit der Musik zu versuchen. Unter dem Namen The Gardener & The Tree beginnen die beiden mit vier weiteren Gründungsmitgliedern an ihrem Indie-Folk-Entwurf zu schrauben und haben in kürzester Zeit erste Songs auf Lager. Schnell war klar, dass die alles einnehmende, kehlige Stimme von Felder einen Wiedererkennungswert hat und auf Gefallen stößt, denn bereits das erste Projekt hält sich stolze drei Wochen in den Schweizer Charts. Bereits ein Jahr nach Bandgründung erscheint die Debüt-EP „Revolution“, auf der Songs wie „mama’s guitar“ oder „waterfall“ enthalten waren, die bis heute als wichtige Tracks in der Diskografie der Band aus Schaffhausen gelten. In den folgenden Jahren ging es fleißig weiter: Insgesamt drei EPs und zwei Alben haben The Gardener & The Tree in den vergangenen 12 Jahren veröffentlicht – und im Juli dieses Jahres folgt ein neues Werk, die EP „SOLE“.

Von bittersüßen Balladen bis energiegeladenen Indie-Pop-Mitsingrefrains umfasst das Werk alle Facetten, die The Gardener & The Tree in ihrer bisherigen Diskografie so entwickelt haben. Die bereits veröffentlichten Tracks reichen vom hochemotionalen „kingdom far“ bis hin zum feierlichen, poppigen „(fuck it)“ und geben einen guten Vorgeschmack nicht nur darauf, was wir von der EP-Veröffentlichung am 17. Juli erwarten dürfen, sondern auch darauf, was die zugehörige Tour bringt. Gänsehaut ist bei der abwechslungsreichen Setlist vorprogrammiert, die auf der „SOLE“-Tour Bandklassiker wie „Wild Horses“ oder „Silver Lining“ mit den Neuveröffentlichungen kombiniert. Für satte zehn Termine in Deutschland und Österreich bringt die Band ihre „SOLE“-EP im September mit neuer Besetzung auf Tour.