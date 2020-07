The Gentlemen

Open Air bzw Autokino

USA 2020, 114 Minuten | FSK 16

Skurril, frech und elegant – ein Genre-Highlight mit hervorragend gelauntem Star-Ensemble und ein schwarzhumoriges Fest für Gangsterfilm-Fans, das wirklich jede Menge Spaß macht. Nicht zuletzt wegen seiner Besetzung: Oscargewinner Matthew McConaughey ist natürlich gewohnt gut, Hugh Grant als schmieriger Privatschnüffler herrlich gegen den Strich besetzt, Colin Farell tritt nur im Trainingsanzug auf und Michelle Dockery trotz prolligem Auto als elegante Geschäftsfrau.

Drogenbaron Mickey Pearson hat sich mit dem Anbau und Verkauf von Marihuana ein Geschäftsimperium aufgebaut, das er nun abtreten will. Gemeinsam mit seiner Frau Rosalind, die ihr eigenes Geschäft am Laufen hat, will er sich aus dem Rauschgifthandel zurückziehen, um endlich ein bequemes Leben in der Londoner Oberschicht zu führen. Damit es dazu kommen kann, muss Mickeys rechte Hand aber erst einmal einen geeigneten Käufer finden – und das ist gar nicht mal so einfach. Neben dem stinkreichen Matthew Berger haben nämlich auch Triaden-Boss Lord George sowie der völlig durchgedrehte Dry Eye ein Auge auf Mickeys Vermächtnis geworfen. Und dann ist da noch der ominöse Schmierblatt-Schnüffler Fletcher, der offenbar seine ganz eigenen Interessen verfolgt...