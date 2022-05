The Gents | Nürtinger Kulturbühne

Die Gents möchten Sie im Rahmen der Nürtinger Kulturbühne 2022 herzlich zu einer musikalischen Zeitreise einladen. Die Veranstaltung findet auf dem Vorplatz der Nürtinger Stadthalle K3N für maximal 200 Personen statt.

Beginnend mit den 1950ern bis in die 1980er werden politische und geo-politische Themen, gesellschaftliche Glanzlichter und längst vergangene Sport-und Musik-Großereignisse wieder in den Mittelpunkt gebracht. Sicherlich weckt das viele eindrucksvolle Erinnerungen und parallel dazu spielen die Gents live eine Auswahl der großen Hits dieser Zeit. Der musikalische Exkurs setzt im Jahre 1958 mit einem Rock‘n Roll-Titel ein, um dann voll in die 60ziger einzutauchen, der hohen Zeit der Beatmusik. Das Publikum wird mit einbezogen in die Auswahl des Programmpfades, die Kernfrage der musikalischen 1960er Jahre wird an diesem Abend nochmals erhoben:

„Bist Du Beatles oder Stones ???“

Dann folgen auch schon die 70er und 80er Jahre und die Zeit vergeht wie im Fluge. Musikalische Exkursionen in den Bereich der Rockmusik und des Blues, sowie die ein oder andere Herz-Ballade gehen mit Sicherheit unter die Haut.

Wir freuen uns auf einen großartigen Abend mit Ihnen. 150 Minuten handgemachte authentische Musik, Oldies – virtuos vorgetragen mit Können und Herzblut und alles unter strikter Einhaltung der aktuellen Coronaregeln. Lehnen Sie sich zurück, Getränke werden an Ihren Platz von dem Gastronomie-Team der Nürtinger Stadthalle serviert und so können Sie unbeschwert die visuellen und musikalischen Erlebnismomente genießen.

Sollte das Wetter nicht mitspielen - kein Problem! Die Veranstaltung findet dann in der Kreuzkirche statt. Auch dort ist für den notwendigen Abstand gesorgt und Corona hat an diesem Abend keine Chance!