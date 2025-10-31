Oldies der 60er & 70er Jahre.

1964 in Nürtingen gegründet haben sie bis 1970 unter diesem Namen den pulsierenden Beat der Beatles, Creedence Clearwater Revival, Doors, Hollies, Kinks, Lords, Rolling Stones, Tremeloes, Yardbirds und anderer Zeitgenossen in Hallen und Gasthaus-Säle von Nürtingen und Umgebung getragen.

1970 verliert sich die Spur der Gents, 1994 schlug die Stunde der Wiedergeburt der legendären Band mit wechselnden Besetzungen. Gleich geblieben ist über all die Jahre hinweg das Repertoire der Gents: Der unweigerlich ins Tanzbein fahrende Beat der sechziger Jahre, ergänzt durch große Hits der 70er und 80er Jahre.