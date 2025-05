The German Songbook

Martin Wagner Akkordeon –– Hanns Höhn Kontrabass –– Andreas Neubauer Schlagzeug.

Wenn das Frankfurter Trio deutsche Volkslieder interpretiert, klappert es gehörig am rauschenden Bach, sodass der Jäger aus Kurpfalz durch den Wald saust. Gehört das „Great American Songbook“ zur Genetik eines jeden Jazzmusikers, so tut man sich mit dem Gedanken, deutsche Volkslieder zu intonieren, eher schwer. Doch warum eigentlich? Haben wir nicht als Kind mit heimeliger Fröhlichkeit Bruder Jakob geträllert oder beim Erlernen eines Instruments Hejo, spann den Wagen an geübt.

Diese Begeisterung scheint zu schwinden, aber im Gedächtnis sind diese Lieder noch. Das Trio hat einige davon gehörig entstaubt, neu belebt, ohne ihnen den wahren Charakter zu rauben. Und das funktioniert auch ohne Gesangstexte, weil die Instrumente die Kulissen wie das Mühlrad, die Glocken, die bunten Wälder oder den aufgehenden Mond vor dem geistigen Auge präsent werden lassen. Prädikat: besonders jazzvoll!

Konzert #8