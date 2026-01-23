The Gents „Die Auftritte von The Ghents sind eine Achterbahnfahrt der Gefühle – mit Happy End!“

Die dreieiigen Drillinge von Mother Music hatten schon von klein auf größte Probleme, ihre Kinderstube sauber zu halten.

Sie wurden groß und zogen aus, die Welt zu erkunden – bis das Schicksal sie, bepackt mit Rucksäcken voller Abenteuer und geleitet von ihrer unbändigen Sehnsucht nach belgischem Bier und Fritten, eines Tages vor den Toren von Ghent wieder zusammenführte.

Ihre Geschichte ist legendär, ihr Spirit frisch! Doch ihre Setlist erinnert auch heute noch immer an die unaufgeräumte Stube aus Kindertagen.

So finden sich Songs von Snow Patrol neben einem Queen-Klassiker, Whitney schmiegt sich deutlich reduziert an Jack Johnson und aus allen Ecken dringt ein Hauch von gutem, handgemachten Folk-Soul-Country-Rock.