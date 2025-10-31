The Glems Allstars

Unser Wirt und KV Vorsitzender trommelt wieder mal die Creme de la Creme zusammen.

Neben den unvermeidbaren Uli Wagner (Black Cat Bone – Drums) und Walter Dieterle (Maybug/Wirt – Gesang, Gitarre) haben sich T.G. Copperfield (Frontmann seiner eigenen Band – Gitarre Gesang), Alex Abel (Besides – Gesang, Gitarre), Klaus Marquardt (Violine – bei allen Bands der Welt) und Thomas Kraft (TEB Allstars, Bass, Gesang (!!!!!!!!!)) angesagt.