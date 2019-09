The Glems Allstars

Wieder mal trommelt unser Wirt und Vereinsvorsitzender Stars und Sternchen zusammen zu einem Abend der ausgefallenen Sonderklasse.

Mit dabei sind (wie immer) Dago de Levie am Bass, Uli Wagner am Schlagzeug und Walter Dieterle am Gesang, der akustischen Gitarre und allerlei Percussionszeugs und (wie nicht immer) David Stolzmann am Gesang – Jackpot, Michael Strobel Gesang und e-Gitarre, Ralf Strutzenberger e-Gitarre – Venus Blue und Elke Tehiss & Uwe Keierleber Gesang und ak-Gitarre von Acoustic Power.

Es gibt allerhand erlesene Musik und garantiert keine Bluessession in e-dur.