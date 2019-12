“Klatscht in die Hände…”, “stampft mit den Füßen…”, “ruft Hallelujah”, wird es heißen, wenn die Konzertgäste zum Mitmachen und Miterleben aufgefordert werden. In New York sagt man „Let’s have church tonight“ (lasst uns heute Kirche machen).

Die teils melancholischen, teils mitreißend temperamentvollen Gospels gehen unter die Haut wie wohl kaum eine andere Musik. Und doch sind es Kirchenlieder wie sie in den Gottesdiensten der „Black Churches“ in den USA und der Karibik gesungen werden. The Glory Gospel Singers unter der Leitung der charismatischen Phyliss McKoy Joubert laden Sie auf ihre ganz persönliche und unnachahmliche Art zu einer Reise ein, die durch ein Jahrhundert der Spirituals, Traditionals und Gospels führt. Seit über 20 Jahren begeistern sie in Frankreich und in ganz Europa ihr Publikum mit Titeln wie „Go down Moses“, „Oh when the Saints“, „Kumbaya my Lord“

oder „Oh happy day“. Lassen auch Sie sich von den außergewöhnlichen Stimmen und dem Rhythmus der Gospel Songs faszinieren!

The Glory Gospel Singers bieten Ihnen ein atemberaubendes Konzert - ein unvergessliches Erlebnis…