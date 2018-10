The Go Getters (SWE)

× Erweitern Foto: GoldmarksKneipe Goldmark´s

Gegründet 1988 in der „kalten Ödnis“ Schwedens, mauserte sich das Trio um den Stand-Up-Drummer, Sänger und Frontmann Peter Sandberg (der die einzige Konstante im Line-Up darstellt) schnell zu einer der besten und bekanntesten Formationen der europäischen „Rockin‘ Scene“ und untermauerte diesen Ruf durch unzählige Auftritte bei ungefähr sämtlichen bedeutenden Festivals auf der ganzen Welt, mehreren Tourneen in den USA sowie die Tatsache, dass sie als Backing-Band für etliche Rockabilly-Stars der 1950er Jahre tätig waren (darunter RONNIE DAWSON, den legendären, mittlerweile leider verstorbenen „Mr. Rockin‘ Bones“ himself).

Letztes Jahr erschien dann ihr lang erwartetes neues Album „Love And Hate“, es folgte die Auszeichnung als „beste Rockabilly-Band“ bei den „Ameripolitan Music Awards“ in Memphis, Tennessee – und nun gibt es mal wieder die seltene Gelegenheit, die Band in „intimer Club-Atmosphäre“ live zu erleben. Und das sollte man sich keinesfalls entgehen lassen, denn „their own custom blend of ass-kickin‘, high-octane, mega-watt Rockabilly-Boogie“ mit starkem Blues-Bop-Einschlag sowie Country-Einflüssen und Texten über „Hot Rods, Hot Girls, Hot Drinks“ verbreitet definitiv unwiderstehliche Partystimmung!

Goldmark's (Kneipe beim Club Universum)

Charlottenplatz 1 · U-Bahn-Station · Stuttgart-Mitte

